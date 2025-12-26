Кто на самом деле написал 'Библию Дьявола', и почему это произведение так важно

Одно из величайших произведений Средневековья чудом дошло до нашего времени.

Более 800 лет назад, когда в Европе господствовало христианское учение и трудно было найти не верующего человека, была создана одна из самых необычных книг в истории, известная как "Библия Дьявола" или "Кодекс Гигас". Кто создал это выдающееся, хотя и противоречивое произведение, и почему оно имеет большое научное значение, рассказывает издание Interesting Engineering.

Монументальная книга, чудом дожившая до нашего времени, имеет размеры 90х50 см и толщину 22 см. Она весит около 75 кг, поэтому для ее перемещения нужно как минимум два человека. Всего в книге 310 листов пергамента (глубоко обработанной кожи животных), то есть 620 страниц.

Кодекс содержит всю Библию, плюс некоторые исторические тексты, энциклопедические статьи и медицинские трактаты. Книга прекрасно иллюстрирована, и одним из самых известных является изображение Дьявола в ней.

Кто написал "Кодекс Гигас"?

Хотя в популярной культуре больше распространено название "Библия Дьявола", в научной среде больше предпочитают термин Codex Gigas ("Гигантская книга" на латыни). Несмотря на легенду о том, что якобы сам Дьявол сошел на землю, чтобы за одну ночь написать эту книгу, по мнению историков, книгу написали где-то в 1204-1230 годах в бенедиктинском монастыре Подлажице в Богемии. Сегодня это часть города Храст в Чехии. Вероятным автором книги является монах-отшельник по имени Герман.

После этого в течение следующих десятилетий книга путешествовала между различными чешскими монастырями, пока в 1594 году не попала в личную коллекцию императора Священной Римской империи Рудольфа II.

Во время 30-летней войны, ориентировочно в 1648 году, Кодекс Гигас стал военным трофеем шведской императорской армии. До 1697 года произведение хранилось в Шведской королевской библиотеке в Стокгольме, пока едва не сгорело во время пожара. По преданию, книгу спас местный викарий Иоганн Эрихсонс, который выбросил ее из окна, чем травмировал случайного прохожего. Однако Кодекс уцелел и до сих пор остается собственностью Шведского государства в лице Национальной библиотеки Швеции.

Чем знаменит Кодекс Гигас?

"Книга Дьявола" считается самой большой рукописью своего времени. По крайней мере из тех, что дошли до нашего времени. Также она отличается своей формой и содержанием.

Хотя сейчас в книге 310 листов, считается, что еще 10 листов были утрачены. Но при каких обстоятельствах и когда - не известно.

В отличие от других подобных больших книг того времени, каллиграфия "Кодекс Гигас" чрезвычайно однородна и почти не меняется на протяжении всего произведения, что подтверждает версию об одном авторе произведения.

Несмотря на неофициальное название "Библия Дьявола", она не имеет никакого отношения к сатанизму. Наоборот, ее создавали с очевидным уважением к христианскому учению.

Вероятно, "Кодекс Гигас" задумывался как сборник всех знаний о мире. Такая себе "википедия" XIII века. Именно поэтому содержание книги получилось довольно пестрым:

рукопись начинается текстом Ветхого Завета;

за ним следуют обе книги Иосифа Флавия - "Иудейские древности" и "Иудейская война";

далее помещена "Этимология" Исидора Севильского - первая универсальная энциклопедия, широко распространенная в Средние века;

далее следуют практические и теоретические медицинские трактаты разных веков, начиная с Гиппократа;

после идут книги Нового Завета;

за ними располагается краткое поучение в покаянии, которое завершается знаменитыми изображениями Града Небесного и Дьявола;

после иллюстраций помещен небольшой текст с описанием ритуала экзорцизма;

за ним следует "Чешская хроника" Козьмы Пражского;

далее, как считается, был Устав св. Бенедикта, но листы с ним были вырезаны;

в конце кодекса помещен календарь-мартиролог - основное пособие по расчету литургического года, пасхалии и список известных и малоизвестных персон с датами поминовения.

Вероятно, самой известной частью книги является так называемая "Страница Дьявола" - изображение фигуры Сатаны на всю страницу. Рисунок выполнен с приличным для своего времени уровнем мастерства, хотя сегодня изображенный в книге Антихрист выглядит скорее забавным, чем страшным.

Напротив Сатаны изображен "Небесный град". Считается, что это было умышленное противопоставление добра и зла.

