Православный праздник сегодня в народе прозвали Степанов день.

27 декабря по новому календарю в украинской православной церкви совершается память святого апостола от 70-ти Стефана. С этим праздником связаны обычаи, запреты и приметы, по которым в старину судили о погоде и будущем годе. О них и о том, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

27 декабря православная церковь вспоминает святого апостола от 70-ти, архидиакона и первомученика Стефана (по старому церковному календарю его память совершается 9 января).

Он был первым христианином, который принял мученическую смерть за веру в Христа. О подвиге апостола рассказывается в книге Деяний святых апостолов. Стефан жил в I веке в Иерусалиме и был одним из семи диаконов, которые заботились о бедных и нуждающихся. Спустя время Стефан стал архидиаконом, но за открытое исповедание христианской веры его привели на суд и там оклеветали - обвинили в хуле на пророка Моисея.

Во время суда Стефан произнес проповедь и увидел в тот же миг открытое небо и Господа Иисуса Христа, о чем сказал вслух. Апостола после этого побили камнями, и он погиб.

Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю: преподобного Феодора Начертанного и святителя Федора, архиепископа Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 27 декабря вспоминают великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

О чем стоит помолиться, что можно и чего нельзя делать сегодня

В молитвах к святому первомученику Стефану просят укрепить веру, душевного спокойствия, здоровья близких и достатка в доме. Святого почитают как покровителя домашнего скота, особенно лошадей.

В народе день называют Степанов и по традиции пекут медовые пряники. Отказываться от такого угощения считается плохой приметой - верят, что это может навлечь неудачи на весь год. Также по народным поверьям Стефан приносит в дом изобилие, поэтому в день его памяти, несмотря на запреты церкви, проводили интересный обряд: в красивую коробку клали крупную купюру, ставили ее на видное место и не тратили их до следующего года - таким образом "заряжали" его на финансы.

В этот праздник, как и в любой другой день, церковь не приветствует ссоры, ругань, не одобряет зависть, месть, сплетни. Считается грехом лениться и отказывать в помощи - как людям, так и животным.

Так как продолжаются Святки, не рекомендуется заниматься тяжелой домашней работой. По народным приметам в Степанов день запрещено выбрасывать хлебные крошки - верят, что вместе с ними из дома может уйти и материальное благосостояние.

Приметы 27 декабря

По погодным приметам дня узнают, будет тепло или похолодает в ближайшее время, а также каким будет урожай:

иней с утра - пойдет снег;

день теплый сегодня - и лето будет жарким;

снег пошел - летом будет много грибов и ягод;

вороны сидят на верхушках деревьев - к затяжному холоду;

птицы спрятались - к снегопаду;

туман выпал - к оттепели.

Самая интересная примета дня: было замечено, если на Степанов день стоит крепкий мороз и ясная погода, то год будет урожайный, а лето - спокойное, без резких погодных перемен.

