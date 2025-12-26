Рейтинг одобрения Трампа среди американцев рабочего класса исторически упал, - Newsweek

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев из рабочего класса упал до исторического минимума. Причиной издание Newsweek указывает то, что избирателям приходится постоянно бороться с проблемами доступности работы.
Издание отмечает, что эта ситуация может повлиять на успех его партии на выборах, которые состоятся в 2026 году, а также определить вторую половину его президентства.
В статье говорится, что согласно последнему опросу YouGov/Economist, только 31% опрошенных, имеющих доход 50 000 долларов или меньше, одобряют деятельность Трампа на посту президента. При этом, 65% не одобряют и 4% не имеют определенного мнения по этому поводу.
Отмечается, что как показали данные экзит-полов, рабочий класс Америки с небольшим отрывом проголосовал за Трампа на президентских выборах 2024 года.
В частности, действующий президент США обещал во время предвыборной кампании, что произойдет расширение возможностей трудоустройства и снижение цен "с первого дня", как начнется второй срок президентства Трампа. Однако, как указывает издание, США продолжают бороться с высокими и растущими ценами и замедлением на рынке труда.
В опросе приняли участие почти 1600 взрослых человек в период с 20 по 22 декабря, погрешность составляет 3,4%. По сравнению с данными за ноябрь, рейтинг Трампа значительно снизился среди американцев из рабочего класса.
В то же время, как говорится в публикации, среди домохозяйств с высоким уровнем дохода прогнозы являются более позитивными. 40% тех лиц, которые зарабатывают более 100 тысяч долларов, выражают оптимизм, 51% испытывают пессимизм, а 9% не уверены.
