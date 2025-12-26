Рейтинг одобрения Трампа среди американцев рабочего класса исторически упал, - Newsweek

При этом, среди американцев с доходом более чем 100 тысяч долларов, одобрение действий Трампа выше.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев из рабочего класса упал до исторического минимума. Причиной издание Newsweek указывает то, что избирателям приходится постоянно бороться с проблемами доступности работы.

Издание отмечает, что эта ситуация может повлиять на успех его партии на выборах, которые состоятся в 2026 году, а также определить вторую половину его президентства.

В статье говорится, что согласно последнему опросу YouGov/Economist, только 31% опрошенных, имеющих доход 50 000 долларов или меньше, одобряют деятельность Трампа на посту президента. При этом, 65% не одобряют и 4% не имеют определенного мнения по этому поводу.

Отмечается, что как показали данные экзит-полов, рабочий класс Америки с небольшим отрывом проголосовал за Трампа на президентских выборах 2024 года.

В частности, действующий президент США обещал во время предвыборной кампании, что произойдет расширение возможностей трудоустройства и снижение цен "с первого дня", как начнется второй срок президентства Трампа. Однако, как указывает издание, США продолжают бороться с высокими и растущими ценами и замедлением на рынке труда.

В опросе приняли участие почти 1600 взрослых человек в период с 20 по 22 декабря, погрешность составляет 3,4%. По сравнению с данными за ноябрь, рейтинг Трампа значительно снизился среди американцев из рабочего класса.

В то же время, как говорится в публикации, среди домохозяйств с высоким уровнем дохода прогнозы являются более позитивными. 40% тех лиц, которые зарабатывают более 100 тысяч долларов, выражают оптимизм, 51% испытывают пессимизм, а 9% не уверены.

Зеленский и Трамп: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что есть договоренность о встрече на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом в скором времени. Он добавил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который назначен главой украинской делегации в США, имел договоренности о встрече с главой Белого дома и украинским лидером. По словам Зеленского, многое может решиться уже до конца этого года.

Также мы писали, что Зеленский отметил, что 90% плана по окончанию войны в Украине уже готово, но продолжается работа, чтобы достичь 100%. Поэтому во время визита украинской делегации в США будет обсужден ряд вопросов. Зеленский не исключил, что уже в это воскресенье может состояться его личная встреча с президентом США. По его словам, он планирует обсудить с Трампом гарантии безопасности и экономическое соглашение.

