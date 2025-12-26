В Беларуси объяснили, зачем на территории страны разместили 'Орешник'

В Беларуси заявили, что развертывание "Орешника" является ответом на действия Запада.

Глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что страна разместила у себя ракетный комплекс "Орешник" якобы из-за "агрессии Запада". Его слова цитируют белорусские СМИ.

""Орешник" размещен на нашей территории. Это наша реакция на их агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать", - сказал он журналистам.

Хренин добавил, что Минск не собирается воевать со странами Запада. Он заверил, что этого якобы "никогда не произойдет".

"Мы говорим: "Не надо, мы не хотим воевать. Давайте договариваться". А вы знаете, мне кажется, что придут умные политики. Вот как наш глава государства, президент России, лидер Китая. Те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать оружием. Это не приведет ни к чему хорошему", - заявил Хренин.

Сколько "Орешников" может получить Беларусь от России

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что он якобы может получить от российского диктатора Владимира Путина максимум "десяток" ракетных комплексов "Орешник".

Тем не менее, ранее он говорил о том, что шутил. Лукашенко заявлял, что десяток ракетных комплексов обойдется в огромную сумму.

