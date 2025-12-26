В Германии планируют запретить социальные сети для детей

Министр цифровых технологий Германии заявил, что европейская перспектива решения этого вопроса важна для обеспечения равных условий для соцсетей.

Министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер выступает за запрет социальных сетей для детей в стране. Сейчас идут дискуссии, с какого именно возраста разрешить ими пользоваться, сообщает издание Euractiv.

По словам Вильдбергера, запрет социальных сетей для детей может быть "оправданным", что потенциально может возобновить дебаты по общеевропейским правилам, которые зашли в тупик.

Летом Европейская комиссия отклонила предложение Франции, Испании, Греции, Кипра, Дании и Словении о введении минимального возраста для использования соцсетей в Европейском Союзе и лучшего стимулирования компаний к проверке возраста пользователей.

"Нужно тщательно обсудить, какой возраст является правильным для запрета социальных сетей", - сказал Вильдбергер журналистам.

Франция и Греция предпочитают ввести запрет до 15 лет, тогда как недавний австралийский запрет ограничивает социальные сети для детей в возрасте до 16 лет. Вильдбергер добавил, что будет ждать конкретных рекомендаций от экспертной комиссии, назначенной правительством Германии, прежде чем вносить какие-либо предложения.

Ожидается, что к лету 2026 года будет представлен набор рекомендаций, направленных на решение проблемы влияния потребления медиа на здоровье детей и решение проблем, возникающих из-за искусственного интеллекта для обучения и психологического развития.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что при въезде в США теперь будут проверять соцсети гостей страны. Однако речь идет не обо всех иностранцах, а о гражданах тех стран, с которыми у США есть безвизовый режим.

От путешественников будут требовать предоставлять историю своих аккаунтов в соцсетях за последние пять лет. Речь идет о гражданах около 40 государств, в том числе Австралии, Германии, Японии и Великобритании, которые сейчас пользуются программой безвизовых поездок (Visa Waiver Program).

По сообщению Департамента внутренней безопасности США, Служба таможенного и пограничного контроля добавит соцсети в перечень обязательных данных, которые подаются при оформлении электронного разрешения на въезд ESTA.

