В Германии планируют запретить социальные сети для детей

Министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер выступает за запрет социальных сетей для детей в стране. Сейчас идут дискуссии, с какого именно возраста разрешить ими пользоваться, сообщает издание Euractiv.
По словам Вильдбергера, запрет социальных сетей для детей может быть "оправданным", что потенциально может возобновить дебаты по общеевропейским правилам, которые зашли в тупик.
Летом Европейская комиссия отклонила предложение Франции, Испании, Греции, Кипра, Дании и Словении о введении минимального возраста для использования соцсетей в Европейском Союзе и лучшего стимулирования компаний к проверке возраста пользователей.
"Нужно тщательно обсудить, какой возраст является правильным для запрета социальных сетей", - сказал Вильдбергер журналистам.
Франция и Греция предпочитают ввести запрет до 15 лет, тогда как недавний австралийский запрет ограничивает социальные сети для детей в возрасте до 16 лет. Вильдбергер добавил, что будет ждать конкретных рекомендаций от экспертной комиссии, назначенной правительством Германии, прежде чем вносить какие-либо предложения.
Ожидается, что к лету 2026 года будет представлен набор рекомендаций, направленных на решение проблемы влияния потребления медиа на здоровье детей и решение проблем, возникающих из-за искусственного интеллекта для обучения и психологического развития.
При въезде в США теперь будут проверять соцсети - что известно
Напомним, что ранее сообщалось о том, что при въезде в США теперь будут проверять соцсети гостей страны. Однако речь идет не обо всех иностранцах, а о гражданах тех стран, с которыми у США есть безвизовый режим.
От путешественников будут требовать предоставлять историю своих аккаунтов в соцсетях за последние пять лет. Речь идет о гражданах около 40 государств, в том числе Австралии, Германии, Японии и Великобритании, которые сейчас пользуются программой безвизовых поездок (Visa Waiver Program).
По сообщению Департамента внутренней безопасности США, Служба таможенного и пограничного контроля добавит соцсети в перечень обязательных данных, которые подаются при оформлении электронного разрешения на въезд ESTA.