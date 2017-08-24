Очевидец о взрыве у Кабмина: Женщина сделала еще шаг и упала, она ранена в голову (видео)

В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве ранено двое людей - пожилая женщина и мужчина. Об этом сообщил очевидец взрыва, передает Цензор.НЕТ.

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"Проезжал автомобиль. Шло несколько прохожих. И в этот момент, то ли сверху бросили, то ли снизу, но что-то взорвалось. Кто бросал - я не знаю. Женщина сделала еще шаг и упала. Она ранена в голову. И мужчина ранен в голову. Но пожилую женщину сильнее ранило. Она лежала без сознания. Возле нее была дочь, пытавшаяся привести ее в сознание... Раненый мужчина тоже пытался помочь упавшей женщине", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, полиция получила сообщение о взрыве на улице Грушевского в 14.06. В результате взрыва пострадали мужчина и женщина.