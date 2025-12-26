'Серьезный вопрос': Зеленский подтвердил, что Беларусь помогает РФ бить по железной дороге

Отметил, что на Ставке речь шла и о последних ударах по железнодорожной стации Ковель на Волыни.

Беларусь способствует российским ударам по железной дороге в западной части Украины. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня, 26 декабря, на ставке Верховного главнокомандующего, речь шла об атаках в последнее время "Шахедами", в частности, на Ковель в Волынской области.

"Есть проблема та, что они видят наши рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем, и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Беларуси, и белорусской земле. И технически, благодаря Беларуси также. Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи, на следующую Ставку будет ответ", - подчеркнул президент Украины.

Российские удары по украинской железной дороге

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки РФ беспилотниками повреждены локомотив и грузовой вагон Львовской железной дороги на станции "Ковель" на Волыни.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечает, что Россия целенаправленно атакует железнодорожную ветку Киев-Ковель, чтобы заблокировать эту логистическую артерию между Украиной и Польшей.

Он отметил, что хоть "Шахеды" заходят из РФ, но они управляются с территории Республики Беларусь.

"Флеш" подчеркнул, что надо защищать РЭБ и зенитными дронами эту железнодорожную ветку. При этом добавил, что надо средствами РЭБ официально подтверждать работу пунктов управления "Шахедами" из Беларуси и выносить потом этот вопрос на СНБО.

