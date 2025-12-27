Пока Путин терпит фиаско, Зеленский может разыграть свою козырную карту, - The Telegraph

Уступки со стороны Украины могут привести к тому, что Трамп усилит давление на Путина, заставив его сделать непростой для него выбор.

Прошел почти год с тех пор, как президент США Дональд Трамп сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что у него "нет козырей". Тем не менее, украинская оборона выдержала, а 28-пунктный мирный план, который фактически привел бы к капитуляции Киева, был заменен стратегическим планом из 20 пунктов, охватывающим гарантии безопасности и план восстановление Украины.

Как пишет брюссельский корреспондент The Telegraph Джо Барнс, Украина имеет все шансы добиться более выгодных условий мирного соглашения. Он отметил, что Зеленскому предстоит отстоять обновленный мирный план, который подготовили украинские и американские переговорщики, на встрече с Трампом во Флориде 28 декабря.

Главные препятствия на пути к миру

В материале подчеркивается то, что в обновленном мирном плане есть два явных упущения: четкое разделение территорий и контроль над Запорожской атомной электростанцией. Тем не менее, даже по этим вопросам есть прогресс.

Барнс отметил, что уже несколько лет ни Россия, ни Украина не были готовы пойти на компромисс по самым сложным вопросам. Теперь же стороны приближаются к тому, чтобы достичь согласия по некоторым из этих вопросов.

Недавно Зеленский допустил, что вывод украинских войск из части Донбасса, которую контролирует Украина, возможен, но только, если Россия сделает то же самое. Это позволило бы создать демилитаризованную зону в регионе. Барнс подчеркнул, что Москва отвергла это предложение.

Также в материале говорится о том, что будущее ЗАЭС остается под вопросом. США предлагали совместное управление станцией между Украиной, РФ и Вашингтоном, но Зеленский заявил, что вести совместный бизнес или коммерческую деятельность с Россией после полномасштабного вторжения и захвата станции неприемлемо.

Путину придется сделать выбор

Барнс подчеркнул, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, вероятность заключения мирного соглашения между Украиной и РФ становится все выше. Он считает, что уступки со стороны Украины могут привести к тому, что Трамп усилит давление на российского диктатора Владимира Путина, из-за чего главе Кремля придется сделать выбор - продолжать войну и столкнуться с последствиями или пойти на компромисс.

Тем не менее, последние заявления Путина не дают оснований считать, что он готов прекратить войну против Украины, подчеркнул Барнс. Он напомнил, что глава РФ ранее заявлял о том, что он хочет захватить весь Донбасс, но Украина ясно дала понять, что она не согласна на это.

Кроме того, другие кремлевские чиновники неоднократно предупреждали, что они не примут ничего, кроме изначального 28-пунктного плана, который во многом состоит из уступок со стороны Киева.

Ситуация складывается в пользу Украины

Барнс отметил, что российские войска второй год подряд не могут захватить Покровск и Купянск, которые являются важными опорными пунктами на линии фронта. Более того, Украина нанесла Москве унизительный удар, когда Зеленский появился в Купянске через несколько дней после того, как Путин заявил, что город находится под контролем России.

В материале говорится о том, что все более сложная экономическая ситуация в сочетании с отсутствием прогресса на фронте остается наиболее реалистичным способом для Запада оказать давление на Кремль с целью прекращения войны. Военная усталость все больше сказывается на РФ, а перспектива быстрого и невыгодного для Украины капитуляции через Вашингтон становится еще более отдаленной.

Украина и США близки к заключению соглашения о гарантиях безопасности

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США приблизились к подписанию двустороннего соглашения об американских гарантиях безопасности для нашей страны. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что готов подписать определенное соглашение. Но он также признал, что для окончательного принятия мирного плана нужно согласие Европы и РФ.

