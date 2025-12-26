В Киеве во второй раз арестовали экс-главу СБУ Харькова: что ему вменяют

Роман Дудин вчера вышел из СИЗО после внесения залога, но сразу был задержан снова.

Печерский суд во второй раз арестовал бывшего руководителя Харьковского областного управления СБУ Романа Дудина, подозреваемого в государственной измене и попытке захвата государственной власти во время войны.

Как сообщает "Украинская правда", вечером 25 декабря Дудин смог выйти из СИЗО под денежный залог по делу о государственной иизмене, которое расследуется с 2022 года. Однако сразу его задержали снова и вернули в СИЗО, объявив новое подозрение.

Сегодня утром пресс-служба Офиса генпокурора подтвердила повторное задержание Дудина. Ему вменяют ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 УК Украины - попытка захвата государственной власти во время войны.

По данным следствия, в первые часы полномасштабного российского вторжения фигурант, используя служебное положение, "организовал незаконные действия с целью устранения руководителя Харьковской областной государственной (военной) администрации от выполнения полномочий", а также "дезинформировал подчиненных и инициировал распространение заведомо ложной информации".

Уже вечером 26 декабря 2025 года Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство правоохранителей и арестовал Дудина на 60 суток, то есть до 22 февраля включительно.

Дело Дудина: что надо знать

В мае 2022 года президент уволил с должности главу Харьковского облуправления СБУ Романа Дудина с формулировкой "не работал на защиту города, а думал только о себе".

В сентябре того же года Дудина задержали по подозрению в государственной измене и оставлении места службы. Однако впоследствии выяснилось, что, по версии следствия, глава харьковского управления СБУ не просто не помогал защищать Харьковщину, а активно этому мешал, в частности пытался нейтрализовать главу ОГА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова. Позже Синегубов рассказывал, что Дудин сбежал из города уже после того, как попытка задержать руководство региона провалилась.

