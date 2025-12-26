НАТО просит у Украины помощи в поиске дешевых средств уничтожения дронов, - BI

Украина ежедневно использует дроны-перехватчики для сбивания российских "Шахедов".

Военные НАТО ищут дешевые средства уничтожения беспилотников на смену дорогим ракетам. И, кажется, у Украины есть решение. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что Украина ежедневно использует дроны-перехватчики для сбивания российских "Шахедов". НАТО видит в этом не только возможность задешево сбивать вражеские цели, но и признаки того, куда движется война.

Журналисты пишут, что дроны-перехватчики появились в этом году, как приоритетная инвестиция в оборону Украины. Поскольку Киев ищет возможность опередить наращивание Россией производства средств поражения. Ежедневно Украина производит сотни таких БПЛА, часть из которых стоит всего 2500 долларов. Тогда как стоимость российского "Шахеда" составляет не менее 35 000 долларов.

Перехватчики значительно расширили возможности Украины в средствах ПВО, поскольку они способны поражать более быстрые цели на большей высоте, чем это могут делать мобильные огневые группы, вооруженные пулеметами. Увидев это, НАТО пытается разработать и собственные дроны-перехватчики. И эта тенденция начала расти в сентябре, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши и Румынии.

Эти инциденты заставили НАТО задаться вопросом того, как Альянс должен противодействовать дешевым БПЛА и целесообразно ли запускать для этого истребители, вооруженные дорогими ракетами.

Кроме того, Польша и Румыния сейчас разворачивают американскую систему Merops, которая уже сбила более 1900 российских целей в Украине. Однако западные страны сотрудничают и с Украиной в этой сфере. В частности, в сентябре Великобритания объявила о планах массового производства тысяч украинских беспилотников-перехватчиков для Киева. США также производят это оружие в сотрудничестве с Украиной.

Дроны-перехватчики - важные новости

Ранее журналисты Business Insider сообщали, что Украина с начала декабря поставляет в войско почти 950 дронов-перехватчиков, которые предназначены для противодействия вражеским БПЛА типа Shahed. Журналисты отметили, что Минобороны Украины сотрудничает с более чем 10 производителями таких БПЛА.

В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине не хватает дронов-перехватчиков, поскольку компании-производители не успевают их производить в достаточном количестве. В то же время он отметил, что эффективность таких БПЛА на уровне 60-90%.

