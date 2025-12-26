Китай ввел санкции в отношении США: что вызвало гнев Пекина

Отмечается, что Вашингтон призвали прекратить "опасные" попытки вооружить Тайвань.

Министерство иностранных дел Китая в пятницу, 26 декабря, объявило о введении санкций в отношении США в связи с продажей оружия Тайваню. В "черный список" попали 10 физических лиц и 20 оборонных компаний, в том числе филиал Boeing в Сент-Луисе.

Агентство Reuters пишет, что китайское внешнеполитическое ведомство сообщило, что эти меры предусматривают замораживание всех активов, принадлежащих компаниям и физическим лицам на территории Китая, а также запрет для отечественных организаций и физических лиц на работу с ними.

Кроме того, лицам, попавшим в список, в том числе основателю оборонной компании Anduril Industries и девяти руководителям высшего звена из компаний, подпадающих под санкции, также запрещен въезд в Китай. Среди других компаний в "черный список" вошли Northrop Grumman Systems Corporation и L3Harris Maritime Services.

Гнев Пекина вызвало заявление Вашингтона на прошлой неделе о продаже Тайваню оружия на сумму 11,1 млрд долларов – крупнейшая в истории поставка американского оружия на остров.

"Тайваньский вопрос - ядро основных интересов Китая и первой красной чертой, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях. Любые провокационные действия, пересекающие черту в тайваньском вопросе, встретят решительную реакцию со стороны Китая", - заявил представитель министерства иностранных дел Китая.

При этом США призвали прекратить "опасные" попытки вооружить остров, который Китай считает частью своей территории, но Тайбэй категорически это отрицает. Стоит отметить, что Вашингтон обязан предоставлять Тайваню средства для самообороны, хотя продажа оружия является постоянным источником недовольства Китая.

В начале ноября немецкое издание BILD заявило, со ссылкой на свои источники, что Китай может готовить вторжение на Тайвань. По их данным, война может начаться в ноябре 2026 года.

К тому же, The Washinghton Post сообщали, что готовиться к потенциальному вторжению Китаю активно помогает Россия. РФ взяла на себя подготовку китайских десантников, поскольку в этом сегменте Россия все еще опережает Китай.

