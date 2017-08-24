В сети появилось видео с места взрыва в Киеве
15:34, 24 августа 2017Происшествия
2972 0
На кадрах видно, как правоохранители бегут вверх по улице Грушевского. На улице стоит "скорая". На место происшествия прибывают автомобили следственного управления Нацполиции.
В результате взрыва ранены два человека / УНИАН
Очевидцы опубликовали видео с места взрыва в центре Киева, в результате которого два человека получили травмы.
Читайте такжеВоенный парад в Киеве: вместе с украинцами по Крещатику прошли бойцы из армий стран-союзников (фоторепортаж)
На кадрах видно, как правоохранители бегут вверх по улице Грушевского. На улице стоит "скорая". На место происшествия прибывают автомобили следственного управления Нацполиции.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, два человека получили телесные повреждения. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная лежит на асфальте. Еще один мужчина ранен в голову".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв у Кабмина на День Независимости