В сети появилось видео с места взрыва в Киеве

15:34, 24 августа 2017
Происшествия
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На кадрах видно, как правоохранители бегут вверх по улице Грушевского. На улице стоит "скорая". На место происшествия прибывают автомобили следственного управления Нацполиции.

Очевидцы опубликовали видео с места взрыва в центре Киева, в результате которого два человека получили травмы.

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На кадрах видно, как правоохранители бегут вверх по улице Грушевского. На улице стоит "скорая". На место происшествия прибывают автомобили следственного управления Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, два человека получили телесные повреждения. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная лежит на асфальте. Еще один мужчина ранен в голову".

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