Это не 'искра' и не 'химия': 5 тревожных сигналов, на которые нельзя закрывать глаза

Психолог предупредила об опасности.

Клинический психолог доктор Эми Тран объяснила какие тревожные сигналы некоторые ложно воспринимают как признаки так называемой "химии".

"Я часто предупреждаю клиентов о том, что стоит внимательно рассмотреть те "искры", которые они чувствуют по отношению к новому романтическому партнеру", - отметила она в своей статье для CNBC.

По ее словам, многие из нас несут в себе старые раны из детства, прошлых отношений или ключевых жизненных событий.

"Если ваше прошлое было хаотичным, непоследовательным и запутанным, вы можете снова и снова притягиваться к тем же динамикам в отношениях", - добавила психолог.

И вот какие пять признаков того, что та "химия", которую вы ощущаете, на самом деле может быть тревожным сигналом, она перечислила:

Отношения заставляют вас чувствовать напряжение. Если в прошлом кто-то вызывал у вас одновременно любовь и тревогу, ваша нервная система научилась воспринимать это как норму. Смешанные сигналы, холодная и горячая привязанность, непоследовательность могут ощущаться как интимность, а не как тревога. Восторг и тревога тесно связаны, поэтому вы можете принимать внутреннее напряжение за химическую связь. Замедлите темп и обратите внимание на ощущения тела рядом с этим человеком. Расслабляется ли ваша нервная система в его присутствии, или вы всегда на взводе? Если второе - это сигнал, что ваши ощущения - не химия, а чувство небезопасности.

Перепады ощущений кажутся притягательными. Эмоциональные качели, когда кто-то отдаляется и потом снова сближается, могут восприниматься как искра, особенно если в прошлом у вас были похожие динамики. Во время стресса тело вырабатывает гормоны, такие как кортизол, которые активируют пути вознаграждения и зависимости в мозге. В результате вы можете бессознательно искать стресс, конфликт, непредсказуемость и интенсивность, потому что это даёт телу "дозу" химических веществ, вызывающих чувство удовольствия. Тело должно научиться замедляться и ощущать безопасность. Это может быть растяжка, дыхательные практики, медитация, прогулки на природе и снижение нагрузки.

Вы постоянно возвращаетесь к этому человеку. Притяжение к кому-то не всегда означает хорошую химию. Вы можете бессознательно пытаться переработать старую рану, переживая боль заново. Вы верите, что в этот раз сможете всё исправить. Возможно, вы воспроизводите болезненные динамики из прошлого, потому что предсказуемость даёт ложное ощущение контроля. Важно самоанализировать. Напоминает ли этот человек о чём-то из прошлого? Терапия может дать безопасное пространство для анализа вашей истории.

Ревность кажется захватывающей. Если вас привлекает ревность партнёра, это не химия - это проявление вашей неуверенности. Вы даже можете сознательно провоцировать ревность, чтобы заставить партнёра доказать, что вы ему нужны. Работайте над собой, чтобы чувство ценности исходило изнутри, а не от других. Помните, кто вы вне отношений, и что вы уже достойны.

Спокойствия нет. Стабильная связь должна давать ощущение безопасности и опоры. Если ваша нервная система привыкла к хаосу, спокойствие может казаться скучным или дискомфортным. Вы можете ловить себя на мысли, что "искра" отсутствует, и стремиться к следующему всплеску, создавая напряжение, провоцируя конфликт или даже уходя из отношений. Отсутствие тревоги не означает отсутствия химии - это может означать отсутствие стресса. Учите тело, что спокойно быть безопасно. Когда появляется желание создать конфликт или "поймать" эмоцию, остановитесь и отметьте это. Затем практикуйте действия, противоположные импульсам, и ждите, пока они пройдут.

"Замечать повторяющиеся паттерны в отношениях - важный первый шаг. Конечно, перед серьезными изменениями стоит проконсультироваться с врачом или терапевтом. Понимание того, как замедлиться и проработать прошлое, поможет заново ощутить безопасность и стабильность", - констатировала психолог.

