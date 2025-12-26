Девушка не упомянула о Цымбалюке в своем посте.

Модель Ирина Пономаренко прокомментировала свой вылет из 14 сезона романтического реалити "Холостяк".

26-летняя девушка, которой удалось дойти до финала проекта, написала в своем Instagram-аккаунте, что благодаря этому шоу смогла увидеть все свои стороны и убедиться в своей силе:

"Конечно, это было больно. Есть вещи, о которых не хочется говорить. Этот проект сделал меня сильнее. Я еще больше поверила в себя и, глядя на себя с экрана, я себя уважаю. Только я знаю все те моменты за кадром, и они навсегда останутся в моем сердце".

Ира не сказала ни слова о Цымбалюке, однако высоко оценила команду проекта. По ее словам, над шоу работали харизматичные и креативные люди, которые полностью отдаются своей работе.

"Проект действительно раскрыл меня, раскрыл мои грани, привил мне новые увлечения. Оказывается, я обожаю экстрим и черпаю оттуда вдохновение и энергию. А шляпка и позывной "Ира шляпа" - и благодаря этому все знали, что это именно я. Помню, как девушки пытались рассмотреть мое лицо, а я сидела в засаде. И как они разочаровались, что под шляпкой именно я, а не кикимора. Спасибо вам за эту возможность увидеть себя настоящую", - добавила девушка.

Напомним, Тарас Цымбалюк не дал розу Ирине Пономаренко из-за того, что она не спешила сближаться с ним. Он заявил, что между ними "детская" атмосфера.

