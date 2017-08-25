Взрыв у Кабмина: журналист воссоздал картину инцидента, рассказал о состоянии пострадавших (фото)

Первую помощь пострадавшим от взрыва в центре Киева оказали бойцы Нацгвардии, оснащенные аптечками. Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Страшная трагедия произошла в Киеве 24 августа - агенты российских спецслужб совершили нападение на жену и тещу Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева. Сегодня ночью я заезжал в больницу, общался с еще одним пострадавшим от взрыва, а также пообщался с источниками, которые ведут расследование. Дело пока что находится в компетенции Национальной полиции, но очевидно, что борьба с терроризмом - это задача СБУ, и дело должно быть передано туда", - рассказал он.

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Журналист воссоздал картину преступления. Так, по случаю парада в честь Дня Независимости Украины в Киев Чибинеев прибыл вместе с супругой и ее мамой. Валерия пригласили на президентский прием.

"А женщины решили прогуляться по Киеву, в сопровождении друга Валерия, бывшего участника АТО. Человек это не публичный. Когда они проходили по улице Грушевского, по стороне улицы, примыкающей к Мариинскому парку, то прямо напротив магазина "Санахант" за их спиной произошел взрыв. Взрыв был на расстоянии от 1 до 3 метров, и произошел не на земле, а на высоте человеческого роста", - отметил Бутусов.

Ветеран АТО получил два осколочных ранения в плечо и в живот. Ранения серьезные, но жизнь его вне опасности, он сохранил подвижность и энергию, подчеркнул журналист.

По словам главреда Цензор.НЕТ, несколько осколков застряли в рюкзаке экс-бойца АТО. Также легко ранена супруга Чибинеева, но ее состояние госпитализации не требует. Однако тяжелые осколочные ранения в голову получила ее мама. Сейчас она в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

"Могло ли это быть случайностью или терактом? Было ли это самодельное взрывное устройство или боевая граната? Нет, это не было случайностью. Эксперты уже сейчас уверены, что в семью украинского офицера бросили боевую гранату РГД-5. Рядом не было других прохожих, рядом - правительственные объекты, рядом находились автобусы и бойцы Нацгвардии - они были куда более легкой целью для террориста. Но атаковали именно семью героя. Гранату запустили по склону, со стороны Мариинского парка. И по парку террорист произвел отход. На данный момент идет поиск свидетелей нападения террориста. Он наверняка действовал не один. Скорее всего, на параде террорист обнаружил и идентифицировал семью Чибинеева, и использовал для нападения имевшуюся при нем гранату", - пояснил Бутусов.

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"Этот террористический акт - новое преступление российской террористической организации, созданной российскими спецслужбами для войны против Украины. Россия, таким образом, приступила к новому этапу эскалации войны - к нападению на семьи украинских военных. При этом президент РФ Путин цинично в который раз обманул участников "нормандской переговорной группы", которым он пообещал соблюдать очередное "перемирие". Атаки российских террористов без сомнения, будут продолжаться. Путин не хочет прекращения войны, и делает все для провокации активных боевых действий", - резюмировал журналист.

Как сообщал УНИАН, 24 августа около 14.00 в Киеве, на улице Грушевского, произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сейчас основной версией взрыва на Грушевского является хулиганство. В то же время, Турчинов не исключает теракт.