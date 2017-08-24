Взрыв на Грушевского в Киеве: Турчинов и Князев прибыли на место инцидента (фото)

Секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Национальной полиции Сергей Князев прибыли на место взрыва на улице Грушевского в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, участок дороги, где произошел взрыв, перекрыт полицией.

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

Также в нескольких метрах от правоохранителей находятся Турчинов и Князев. Они пока не предоставляют журналистам комментарии.

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Вместе с тем очевидцы утверждают, что неизвестный бросил самодельное взрывное устройство на проезжую часть улицы Грушевского в нескольких метрах от Дома правительства. По их словам, в результате взрыва женщина и мужчина получили ранения головы.

Но еще один очевидец сообщил, что взрывное устройство выбросили на проезжую часть улицы из автомобиля.

Впрочем, пока официальной версии от правоохранителей журналисты не получили.

На место происшествия прибыл руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

Как сообщал УНИАН, полиция получила сообщение о взрыве на улице Грушевского в 14.06. В результате взрыва пострадали мужчина и женщина.