В РФ пожаловались, что мирный план Украины кардинально отличается от договоренностей с США

Заместитель главы МИД России обвинил Украину и ЕС в том, что они якобы "не хотят договариваться".

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что мирный план, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, кардинально отличается от версии, которая обсуждалась российской и американской сторонами. Его слова цитируют росСМИ.

"Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной", - сказал Рябков.

Тем не менее, заместитель главы МИД РФ добавил, что Москва видит прогресс в достижении мира.

Видео дня

"Думаю, что 25 декабря 2025 года останется у всех нас в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению. Но от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", - заявил Рябков.

Также заместитель главы МИД России обвинил Украину и Европейский Союз в том, что они якобы "не хотят договариваться и пытаются сорвать все договоренности".

Кроме того, Рябков сказал, что РФ хочет, чтобы "Украина стала дружественным государством".

"Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился", - заявил заместитель главы МИД России.

Зеленский раскрыл все пункты обновленного мирного плана - что известно

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, который Украина разработала совместно с США. Он отметил, что Украина готова к встрече с США на уровне лидеров для решения чувствительных вопросов. В частности, это касается вопросов территорий.

Первый пункт мирного плана предусматривает то, что суверенитет Украины будет переподтвержден. Также в документе сказано, что Украина получит "прочные" гарантии безопасности, а численность ВСУ будет оставаться на уровне 800 тысяч человек в мирное время.

Кроме того, в мирном плане говорится о том, что Украина станет членом ЕС в конкретно определенное время, а также получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

