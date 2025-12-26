Украина готовит разрешение на добычу критического 'секретного' элемента

В Украине готовятся рассекретить данные об урановых рудах.

Несмотря на значительные залежи урана в Украине, в нашей стране он до сих пор не добывался, а его месторождения и вся информация о них с советских времен была засекречена. Однако вскоре это может измениться, говорится в статье УНИАН.

Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак рассказала УНИАН, что в рамках практической реализации соглашения о недрах с США, Кабмин Украины готовится рассекретить данные об урановых рудах, что позволит объявить конкурсы на разработку соответствующих месторождений.

"Сейчас под эгидой Минэкономики ведется разработка Стратегии критических минералов, которая будет утверждена постановлением КМУ. Проект Стратегии будет стимулировать изучение, добычу и переработку до готового продукта в сфере критического сырья и содержит операционный план мероприятий на период 2026-2030 годы. И одним из мероприятий в будущей Стратегии сейчас обсуждается вариант снятия секретности и по урану", - рассказывает она.

По словам эксперта, открытие этих данных крайне важно для будущих инвестиций. Засекреченные данные блокировали выполнение Меморандума с ЕС в сфере критического сырья от 2021 года и, наконец, мешало реализации нынешнего соглашения о недрах с США.

Оринчак рассказывает, что летом были рассекречены данные по ключевым группам полезных ископаемых: алмазы; золото; пьезооптическое сырье; литий; ниобий; тантал; титан; цирконий; скандий; платина; иридий; осмий; палладий; рассеянные элементы. И отдельно еще было решение по галлию, ганию, индию, кадмию, рению, рубидию, селену, таллию, теллуру, цезию. Поэтому пока единственным полезным ископаемым, данные о запасах которого пока остаются в секрете, является уран и урановые руды.

По ее словам, после того, как запасы украинских полезных ископаемых стали известны, уже были объявлены первые конкурсы, результаты которых ожидаются в декабре. Например - по литиевому Участку Добра.

"На основе соответствующих перечней правительство смогло уже объявить и начать первый конкурс по заключению соглашения о разделе продукции по критическому сырью. 27 августа КМУ принято постановление о проведении конкурса на заключение соглашения о разделе металлических полезных ископаемых, которые будут добываться и обогащаться в пределах месторождения Участок Добра в Кировоградской области", - рассказывает эксперт.

Речь идет о залежах лития, ниобия, олова, рубидия, тантала, цезия, бериллия, вольфрама, золота. Инициатором объявления конкурса выступила ирландская компания TechMet LTD.

Соглашение о недрах с США

США и Украина подписали соглашение о доступе к отечественным природным ресурсам. Согласно этому соглашению, страны создали инвестиционный фонд по восстановлению. Соглашение предусматривает равноправное партнерство Украины и США.

В сентябре американская делегация совершила первый визит на объекты в Кировоградской области, которые рассматривались как стартовые проекты для инвестфонда восстановления. На объекте добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем.

10 октября министр экономики Алексей Соболев заявил, что в течение следующего года ожидаются первые три инвестиции в совместный фонд США-Украина.

