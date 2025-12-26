Низкая явка может поставить 'военные' выборы под сомнение, - глава ЦИК

Также под вопросом то, поедут ли в Украину официальные международные наблюдатели в условиях, если продолжается военное положение.

Риски безопасности в случае проведения выборов в особый период, во время военного положения, могут привести к очень низкой явке. Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко во время Учредительного заседания Рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

"Как обеспечить проведение избирательного процесса и голосования в условиях обстрелов, постоянных воздушных тревог, возможного изменения линии фронта. Это очень сложные вопросы. Не знаю, как на них давать ответы", - сказал Диденко.

Речь идет также о том, как в условиях правового режима военного положения, обстрелов и тревог, обеспечивать принципы и стандарты избирательного процесса, равенство кандидатов, доступ к медиа и свободу агитации.

Видео дня

Участие в выборах военнослужащих

"Голосование военнослужащих: в послевоенный период - сложная задача, в период военного положения оно сложнее в разы, в десятки раз, пожалуй. И мы понимаем, что достаточно большое количество военнослужащих просто не сможет проголосовать, если боевые действия будут продолжаться", - отметил глава ЦИК.

Кроме того, добавил он, здесь возникает и отдельный вопрос безопасности, ведь "если военнослужащие собираются где-то так для голосования, то это может быть соблазн для дополнительных атак, то есть повышенная угроза для их жизни".

Избирательная инфраструктура

Следующая проблема - это обеспечение работы избирательной инфраструктуры в особых условиях, а также в условиях блэкаутов. "Избирательный процесс - скоротечный. Сроки короткие, четко определены. И сбить Центральную избирательную комиссию, например, на стадии регистрации, приема документов, обеспечения изготовления избирательных бюллетеней очень несложно, организовав ту же атаку, тревогу", - подчеркнул Диденко.

В то же время, добавил он, восстановить эти сроки может быть не только невозможно, согласно законодательству, но и сложно фактически, чтобы не сорвать избирательный процесс.

Голосование за рубежом

Говоря о голосовании за рубежом, председатель ЦИК отметил, что все механизмы, которые наработала Комиссия, требуют определенного времени на подготовку. "Если мы говорим о выборах в особый период в короткие сроки, то даже при максимальном содействии и помощи иностранных государств может быть очень сложно расширить возможности для голосования путем создания дополнительных избирательных участков", - сказал Диденко.

Он пояснил, что это огромная работа, которую должны провести наши посольства и консульства во взаимодействии с другими государствами, что требует времени и согласований.

Международные наблюдатели

"Еще одна проблема - как обеспечить международное наблюдение. Поедут ли к нам официальные международные наблюдатели в условиях, если в Украине продолжается военное положение, - вопрос", - отметил председатель ЦИК.

Явка

Он отметил, что проведение выборов в особый период, во время военного положения, повышает риски безопасности. "Соответственно, это уменьшает то, что граждане пойдут на участки. Под угрозами возможных обстрелов, провокаций, под угрозой мобилизации, по другим поводам. И это все может привести к очень низкой явке", - подчеркнул Диденко.

Кроме того, добавил он, учитывая сложности голосования за рубежом, то в целом здесь возникает вопрос легитимности результатов выборов. "Очень хорошо надо подумать, как обеспечить таким образом, чтобы в таких условиях мы не получили результаты, которые не будут восприниматься из-за того, что небольшое количество граждан проголосует. Как тогда из этого выходить - непонятно", - сказал глава ЦИК.

Выборы в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, педалировать вопрос выборов в Украине начала именно американская сторона.

Он отметил, что сейчас есть законодательные инициативы, которые можно менять относительно войны. Но главный вопрос - это безопасность проведения выборов.

Вас также могут заинтересовать новости: