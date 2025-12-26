Птица, вероятно, набравшись сил, самостоятельно улетела в неизвестном направлении.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника дикий лебедь совершил вынужденную аварийную посадку, потому что ударился о крышу сооружения. Об этом в фейсбуке рассказали специалисты заповедника.

Согласно информации заместителя начальника Рассоховского природоохранного научно-исследовательского отделения Оксаны Красюн и заведующей сектором по охране природных экосистем отдела госохраны Природно-заповедного фонда Ирины Примеры, в ночь на 26 декабря вблизи КПП "Дитятки" лебедь совершил вынужденную аварийную посадку.

"В результате удара о крышу дозиметрической арки птица получила травмы. По состоянию на утро, до прибытия работников Чернобыльского заповедника для оказания помощи, лебедь, вероятно, набравшись сил, самостоятельно улетел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В то же время обнародовано соответствующее фото большой птицы в снегу, которое успели сделать работники указанного КПП.

"По официальной информации, дозиметрический контроль пройден, превышений радиационного фона не зафиксировано", - шутят сотрудники заповедника.

Жители Чернобыльского заповедника

Напомним, в лесу Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали 17-е гнездо орлана-белохвоста - редкого хищника, который по происхождению близок к белоголовому орлану, возникшему миллионы лет назад. По словам исследователей, еще в июле ученые во время обследования участка в Куповатском ПНДВ обнаружили трех молодых орланов-белохвостов. Найти тогда гнездо не удалось из-за густой листвы. Уже потом, когда деревья во время похолодания потеряли листья, гнездо удалось найти.

