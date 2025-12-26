У Зеленского ничего нет, пока я не одобрю это, - Трамп

Президент США подтвердил встречу с Зеленским, но проявил равнодушие к его последней инициативе.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с главой Белого дома в воскресенье, 28 декабря, во Флориде. Он сообщил, что привезет с собой новый план мира, который состоит из 20 пунктов, сообщает Politico.

Как отмечает издание, эта концепция включает предложение о создании демилитаризованной зоны. Также ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности со стороны США.

Однако, по мнению издания, в интервью глава Белого дома проявил равнодушие к последней инициативе Зеленского и не спешит одобрять предложение украинского президента.

"У него ничего нет, пока я не одобрю это. Так что посмотрим, что он имеет", - заявил Трамп.

В публикации также подчеркивается, что этот комментарий президента США свидетельствует о том, насколько судьба Украины зависит от того, удастся ли убедить Трампа, что страна идет на достаточные уступки ради завершения войны.

При этом, издание указало, что Трамп больше на стороне России, тогда как в Москве почти не отступили от своей максималистской позиции и не отреагировали на последнее предложение.

Сообщается, что США давят на Зеленского, чтобы он отказался от своих первоначальных требований, тогда как Трамп, кажется, часто теряет терпение из-за этих торгов.

При этом, президент США верит, что встреча с Зеленским на выходных будет продуктивной.

"Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с [Владимиром] Путиным все будет хорошо", - заявил Трамп.

Он добавил, что надеется "вскоре, сколько захочет" поговорить с российским президентом.

Издание поделилось, что заявление Трампа прозвучало на следующий день после того, как Зеленский пообщался со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, и он назвал этот разговор "хорошим".

Встреча Зеленского и Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время личной встречи с американским лидером Дональдом Трампом надеется согласовать позиции по мирному плану. После этого, как считает Зеленский, глава Белого дома мог бы лично приехать в Украину, чтобы объяснить его преимущества украинцам. Примечательно, что Белый дом предложил 15-летний пакт соглашения о гарантиях безопасности для Украины с возможностью продления его действия.

Также мы писали, что по словам Зеленского, сейчас 20-пунктный план по окончанию войны в Украине готов на 90%, но задача правительства Украины сделать все, чтобы достичь 100%. Поэтому президент Украины собирается обсудить с главой Белого дома лично гарантии безопасности, а также экономическое соглашение. Сейчас Зеленский не может сказать, будет ли что-то готово до конца. По его словам, встреча с Трампом важна, чтобы доработать все до конца.

