В офисе Макрона назвали сроки готовности гарантий безопасности для Украины, - СМИ

Предполагается, что первой линией гарантий безопасности станет мощная украинская армия.

Работа над гарантиями безопасности для Украины от Европы и США будет завершена в январе 2026 года на заседании "коалиции решительных" в Париже. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чиновника из Елисейского дворца.

По словам собеседника издания, гарантии безопасности будут состоять из трех линий, предусматривающих, в частности, присутствие иностранного контингента в Украине и обязательства, подобные Статье 5 устава НАТО. Он отметил, что следующее заседание "коалиции решительных" должно пройти в начале января.

Чиновник рассказал журналистам, что первой линиейгарантий безопасности станет мощная украинская армия, которая будет стоять на передовом фланге обороны, и долгосрочная поддержка, которую "коалиция решительных" предоставит ВСУ.

Вторая линия гарантий безопасности, по словам собеседника издания, - это присутствие в Украине вооруженных сил стран "коалиции решительных". Он подчеркнул, что эти войска призваны стать стратегическим сигналом поддержки украинской армии. Также они будут находиться за пределами Украины с возможной передислокацией сил.

"Для военных из государств "коалиции решительных" речь не идет ни об участии в боях, ни о мониторинге прекращения огня", - уточнил чиновник.

Собеседник издания заявил в разговоре с журналистами, что мониторинг прекращения огня будет осуществляться дистанционно с помощью технических средств наблюдения.

Третья линия будет основана на гарантиях, предоставленных, в частности, США, отметил чиновник. Он объяснил, что эти гарантии можно назвать "формулой типа Статьи 5 НАТО". По его словам, это должно позволить гарантировать, что если Россия возобновит войну, то она будет иметь дело не только с Украиной, но и со всеми ее союзниками, включая Вашингтон.

Украина и США близки к заключению соглашения о гарантиях безопасности

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США приблизились к подписанию двустороннего соглашения об американских гарантиях безопасности для Киева. По его словам, многое будет зависеть от предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом в это воскресенье, 27 декабря.

Зеленский поделился, что готов подписать определенное соглашение. Также он признал, что для окончательного принятия мирного плана нужно согласие Европы и России.

