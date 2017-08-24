Взрыв в центре Киева: в СНБО не исключают теракт
Секретарь СНБО подчеркнул, что взрыв был один, хотя очевидцы говорят о двух.
Взрыв 24 августа возле здания Кабинета министров мог быть заранее спланированным терактом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает Громадське.
"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления и сейчас происходит поиск тех террористов, которые это делали", — сказал он.
Турчинов отметил, что взрыв был один, хотя очевидцы говорят о двух взрывах.
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"Сначала был один взрыв, похожий на петарду, а потом уже большой взрыв. Мы видели, что один человек держался за голову, у него кровь шла из головы и он оказывал помощь какому-то человеку. Потом мы узнали, что это была женщина. Ее забрала скорая. Полиция быстро прибыла, а скорая через 10 минут", — рассказывал свидетель Ярослав.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.00 в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв.
Ранее полиция сообщала, что в результате взрыва пострадали два человека: мужчина и женщина.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сейчас основной версией взрыва на Грушевского является хулиганство.