По словам Виталия Зайченко, РФ плюс-минус каждые десять дней атакует украинскую энергетику.

Россия готовится к очередной атаке на энергосистему Украины, заявил в эфире телемарафона глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Так всегда бывает, мы это видим еще с начала осени, что плюс-минус каждые 10 дней происходит массированная атака на энергосистему", - подчеркнул глава диспетчера энергосистемы.

Зайченко добавил, что после каждой атаки врага энергетики вынуждены применять аварийные отключения для того, чтобы сбалансировать энергосистему.

"После атаки достаточно трудно сбалансировать систему, приходится применять графики аварийных отключений. На сегодняшний момент таких отключений нет. Действуют графики ограничения мощности для промышленности и также действуют графики почасовых отключений, к сожалению, достаточно разные по всей территории Украины, от одной до трех с половиной очередей", - подытожил глава "Укрэнерго".

Атаки РФ на энергосистему

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Россия в девятый раз с начала года массированно атаковала энергосистему Украины. По словам президента Владимира Зеленского, во время обстрела энергетики враг запустил по Украине более 650 дронов и десятки ракет.

Накануне Рождества российская армия снова ударила по энергетическим объектам Украины, частично оставив без света пять областей.

Рождество не стало препятствием для продолжения энергетического террора. В ночь на 25 декабря враг в очередной раз ударил по энергетическим объектам, частично оставив без света четыре области.

