Новый стильный электромобиль Volkswagen с запасом хода 558 км показали до премьеры (фото)

СМИ показали новый электрический седан Volkswagen ID. Unyx 07 и раскрыли ключевые характеристики новинки. Об этом сообщает CarNewsChina.
Судя по снимкам, внешне Volkswagen ID. Unyx 07 будет очень похож на популярный электрокроссовер ID. Unyx. Главное отличие заключается в том, что новинка является седаном с увеличенным клиренсом.
Спереди седана расположены узкие фары и тонкая светодиодная полоса. Логотип имеет подсветку.
Сзади размещены узкие фонари, которые объединены в один блок. Также на кузове есть контрастные черные элементы.
Габариты Volkswagen ID. Unyx 07:
- длина - 4853 мм;
- ширина - 1852 мм;
- высота - 1566 мм;
- колесная база - 2826 мм.
Volkswagen ID. Unyx 07 основан на платформе China Electrical Architecture (CEA), разработанной совместно с китайской Xpeng. Согласно официальным документам, новинка будет оснащена электромотором мощностью 231 л.с. и получит аккумуляторную батарею емкостью 59,9 кВтч. Заявленный запас хода составляет 558 км на одном заряде.
В издании отметили, что интерьер новинки не раскрывается. Ожидается, что модель получит большой центральный дисплей, проекционный дисплей, панорамную крышу, передовые системы помощи водителю и ИИ-помощника.
Как и Volkswagen ID. Unyx, новая модель будет выпускаться на заводе Volkswagen Anhui в китайском Хэфэе, который является совместным предприятием с JAC.
По слухам, презентация Volkswagen ID. Unyx 07 состоится в начале 2026 года. В этом же году электромобиль поступит в продажу в Китае.
