Новый стильный электромобиль Volkswagen с запасом хода 558 км показали до премьеры (фото)

Volkswagen ID. Unyx 07 будет выпускаться на заводе Volkswagen Anhui в китайском Хэфэе.

СМИ показали новый электрический седан Volkswagen ID. Unyx 07 и раскрыли ключевые характеристики новинки. Об этом сообщает CarNewsChina.

Судя по снимкам, внешне Volkswagen ID. Unyx 07 будет очень похож на популярный электрокроссовер ID. Unyx. Главное отличие заключается в том, что новинка является седаном с увеличенным клиренсом.

Спереди седана расположены узкие фары и тонкая светодиодная полоса. Логотип имеет подсветку.

Сзади размещены узкие фонари, которые объединены в один блок. Также на кузове есть контрастные черные элементы.

Габариты Volkswagen ID. Unyx 07:

длина - 4853 мм;

ширина - 1852 мм;

высота - 1566 мм;

колесная база - 2826 мм.

Volkswagen ID. Unyx 07 основан на платформе China Electrical Architecture (CEA), разработанной совместно с китайской Xpeng. Согласно официальным документам, новинка будет оснащена электромотором мощностью 231 л.с. и получит аккумуляторную батарею емкостью 59,9 кВтч. Заявленный запас хода составляет 558 км на одном заряде.

В издании отметили, что интерьер новинки не раскрывается. Ожидается, что модель получит большой центральный дисплей, проекционный дисплей, панорамную крышу, передовые системы помощи водителю и ИИ-помощника.

Как и Volkswagen ID. Unyx, новая модель будет выпускаться на заводе Volkswagen Anhui в китайском Хэфэе, который является совместным предприятием с JAC.

По слухам, презентация Volkswagen ID. Unyx 07 состоится в начале 2026 года. В этом же году электромобиль поступит в продажу в Китае.

