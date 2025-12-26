Антикорактивисты Еврокомиссии в этом помогают, утверждает нардеп.

Народный депутат Сергей Власенко раскритиковал требования Европейской комиссии по перезагрузке системы отбора ГБР, Нацполиции и Офиса Генпрокурора. Он заявил, что комиссия предлагает Украине гибридные модели, которых не существует ни в одной стране ЕС. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала

"Коммерсант Украинский", где вместе с бывшим прокурором САП Станиславом Броневицким обсудил деятельность антикоррупционных органов.

"Когда Европейская комиссия на чем-то настаивает, я всегда говорю одно: покажите мне, пожалуйста, где это работает в Европейском Союзе. Потому что когда мы идем в Европейский Союз, я не хочу, чтобы мы шли с какими-то гибридными системами, которых нет нигде", – сказал он.

Власенко подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает конкурсов для назначения Генерального прокурора.

"У нас в Конституции написано, что кандидатуру Генерального прокурора назначает президент Украины по согласованию с Верховной Радой. Все, нет никаких там ни конкурсов, ни ничего", – подчеркнул народный депутат.

Власенко отметил, что крайне скептически относится к конкурсным процедурам, которые в последние годы применяют при кадровом отборе в правоохранительных и судебных органах.

"За последние несколько лет мы увидели, что это немного напоминает фикцию. Очень часто заранее известны победители, очень часто манипуляции происходят во время конкурсов", – сказал Власенко.

В качестве примера он привел конкурсы на должности в апелляционных административных судах. Политик заявил, что такие конкурсы не только манипулятивны, но и неконституционны.

Парламентарий также заявил, что нынешняя модель работы Общественного совета добропорядочности (ОСД), который должен оценивать добропорядочность судей, фактически стала закрытым и неконтролируемым механизмом влияния на судебную систему, а не инструментом очищения правосудия.

"Откуда берутся эти люди? Кто их берет? Определений нет. Людям по 20 лет. Они оценивают добропорядочность судей. Это все выглядит как какой-то набор абсурда", – сказал Власенко.

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий, в свою очередь, раскритиковал медийное поведение руководителей НАБУ и САП, заявив, что антикоррупционные органы все больше превращаются из правоохранительных институтов в пиарно-политические структуры.

"Вопрос в том, что в последнее время мы видим примерку политических мундиров на себя руководителями этих органов и использование, как мне кажется, этих институтов для дискредитации определенных конкретных людей. Для того, чтобы конкретные лица несли не уголовную ответственность, как это предусмотрено законом, а политическую", – сказал он.

Броневицкий убежден, что такая практика разрушительна для всей системы и в итоге может привести к последствиям, подобным польскому сценарию, когда антикоррупционные структуры были ликвидированы из-за политизации.

Отдельно он обратил внимание на медийные расследования и публичные анонсы следственных действий, которые все чаще появляются в интернете еще до завершения процессуальных процедур.

В этом контексте Сергей Власенко подчеркнул необходимость выполнения антикоррупционными органами их ключевой роли – профессионального правоохранительного расследования без политического подтекста.

