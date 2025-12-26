Россия в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию, - Буданов

Буданов отметил, что основным источником пополнения российской армии являются контрактники.

Россия перевыполнит свой мобилизационный план на 2025 год. Россияне набрали 403 тысячи человек уже в начале декабря. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Суспильному".

По его словам, основным источником пополнения российской армии являются контрактники. Тем не менее, глава ГУР отметил, что Москва сталкивается с трудностями в процессе набора людей.

"Поэтому периодически они увеличивают уровень разовых выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию", - объяснил Буданов.

Глава ГУР поделился, что в 2026 году россияне планируют набрать в армию 409 тысяч человек.

Путин готовит скрытую мобилизацию резервистов - что известно

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, готовит тайную мобилизацию резервистов. Так он хочет компенсировать исчерпание ресурса добровольцев для участия в войне против Украины.

Аналитики обратили внимание на указ Путина от 8 декабря. Этот документ разрешает призыв неопределенного количества резервистов на обязательную службу и прохождение "военных сборов" в 2026 году.

В ISW сомневаются, что глава Кремля решится на масштабную мобилизацию. Вероятнее всего, он пойдет путем вербовки резервистов на постоянной основе.

