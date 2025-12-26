'Різдво в гаю': во Львове стартовал фестиваль рождественских традиций (фото)

Мероприятие проводится на территорию музея под открытым небом.

Во Львове начался традиционный фестиваль "Різдво в гаю". Событие проводится не первый год на территории музея под открытым небом "Шевченковский гай", сообщает корреспондент УНИАН.

Посетители музея народной архитектуры и быта имели возможность осмотреть разнообразные Вертепы от любительских коллективов Львова и области. Гостей ждали колядники и вертепы, "живая" шопка с животными и экскурсия "Украинское Рождество".

Фестиваль стартовал показом патриотического вертепа от коллектива "АвантюрА". Арт-вертеп "Авантюра" - один из победителей благотворительного сбора в поддержку 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Как писал УНИАН, вчера по улицам Киева прошло праздничное Рождественское шествие, посвященное сохранению древних украинских традиций и чествованию памяти погибших защитников: фольклорные коллективы исполнили колядки на Михайловской площади, после чего прошли по центральным улицам города.

Также мы рассказывали, что в центре Киева на Софийской площади во время зимних праздников установили интерактивную инсталляцию "Сердце в ледяной глыбе", которая будет действовать до 6 января 2026 года. В ледяном блоке содержится символическое сердце, изнутри которого звучит рождественская композиция "Бога тень" об украинских защитниках и защитницах. По замыслу организаторов, инсталляция призывает к взаимной эмоциональной поддержке - посетителям предлагают касаться льда, чтобы он постепенно таял, высвобождая сердце и музыку.

