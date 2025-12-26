В Украине внезапно перед праздниками начал дешеветь картофель: сколько стоит килограмм

Картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 61% дешевле, чем годом ранее.

Отпускные цены в Украине на картофель начали снижаться вопреки надеждам фермеров на подорожание овоща перед новогодними праздниками. На рынке наблюдается снижение торговой активности.

Аналитки проекта EastFruit отметили, что оптовые компании не видят причин для повышения цен и увеличения объемов закупок картофеля, потому что спрос заметно снизился.

Так, на сегодняшний день качественный картофель поступает в продажу в диапазоне 6-12 грн/кг ($0,14-0,29/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Поводом для снижения цен стало не только ослабление спроса на овощ, но и стабильные поставки с местных хозяйств. При этом большинство ключевых игроков рынка отмечают низкое качество картофеля, что в свою очередь, повлияло на темпы его сбыта.

Стоит отметить, что на сегодняшний день картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 61% дешевле, чем в конце декабря 2024 года.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Varus овощ можно купить по 11,90 грн/кг.

При этом в АТБ его отдают по 9,99 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 16 гривень за килограмм.

