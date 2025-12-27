Android-смартфон стал разряжаться быстрее? Проверьте одно популярное приложение

Chrome установлен по умолчанию на всех смартфонахз и работает скрыто, выполняя задачи, которые активно расходуют энергию аккумулятора.

Владельцы смартфонов хорошо знакомы с неприятной проблемой – быстро разряжающейся батареей. Иногда устройство, которое заряжалось несколько часов, разряжается уже за 2-3 часа и может выключиться в самый неподходящий момент.

По данным SlashGear, популярный браузер Chrome может быть причиной быстрого разряда батареи на Android-смартфонах, даже если вы им практически не пользуетесь напрямую.

Браузер, встроенный в Android по умолчанию, работает в фоновом режиме и активно использует интернет для синхронизации, предварительной загрузки страниц и других функций, что может съедать до ~13% заряда за сутки – даже если вы его ни разу не открывали.

Эксперты отмечают, что такие действия реализованы ради ускорения работы и комфорта, но в реальности это может сильно ухудшать время автономной работы смартфона, особенно на устройствах с уже изношенным аккумулятором.

Как уменьшить расход энергии Chrome

Чтобы сделать браузер более "экономным", эксперты советуют:

Отключить фоновые данные через Настройки → Приложения → Chrome → Расход зарядка приложением.

Отключить предзагрузку страниц (Chrome → Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Предзагрузка страниц → Без предзагрузки).

Отключить уведомления сайтов (Chrome → Настройки → Настройки сайтов → Уведомления → Заблокировано).

Выключить автоматическое воспроизведение видео и тренд-поиски (перейдите на главную страницу Chrome → прокрутите до самого низа и нажмите "Настройки" → "Auto-play video previews" → "Off".

Хоть Google Chrome остается самых популярным браузером на Android, опыт пользователей показывает, что он заметно уступает по энергоэффективности альтернативным браузерах – из-за фоновой активности и синхронизации, особенно на старых устройствах или при большом количестве вкладок.

К слову, владельцы iPhone тоже часто жалуются, что Chrome слишком быстро разряжает телефон. Форумы Reddit и Google завалены жалобами владельцев iPhone с сетованиями на то, что браузер может "съедать" до 40% заряда за пару часов.

