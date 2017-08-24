Опубликовано видео первых минут после взрыва на Грушевского в Киеве

В сети появилось видео первых минут после взрыва на ул. Грушевского в Киеве, в результате которого пострадали два человека. Видео опубликовало сообщество "Киев. Оперативный".

На кадрах видно лежащую на земле женщину, которой перевязывают голову. Судя по видео, она находится без сознания. У парня, сидящего рядом с ней, видно рану на голове.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, два человека получили телесные повреждения. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная лежит на асфальте. Еще один мужчина ранен в голову".