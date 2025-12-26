В субботу, 27 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Причиной введения мер ограничения традиционно являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться.
Отключение электроэнергии в Украине - последние новости
26 декабря Россия в очередной раз ударила по энергетике Украины, что привело к частичному обесточиванию в пяти областях. Так, из-за последствий вражеской атаки обесточены по состоянию на утро были абоненты в Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
Несмотря на регулярные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, ситуация со светом после Рождества постепенно улучшается. Благодаря оперативной работе энергетиков удалось восстановить поврежденные объекты и избежать аварийных отключений для населения, сказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.