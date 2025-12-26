Прокуратура просит запретить колесо обозрения на Подоле, потому что оно опасно

Опорная металлическая конструкция аттракциона размещена на деревянных брусьях с признаками глубокого гниения.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации Колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.

Как сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram, в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации Колеса обозрения на Подоле, было установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

"В частности, зафиксировано, что деревянные брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей", - говорится в сообщении.

Так, Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения с запретом его эксплуатации. "Таким образом мы хотим предотвратить возможные негативные последствия пользования аттракционом", - добавили в прокуратуре.

Инциденты с аттракционами в Киеве

Как сообщал УНИАН, в июле 2024 года в Киеве на аттракционе, который предусматривает переправу через реку Днепр с одного берега на другой канатной дорогой, оборвался трос, и человек, который в этот момент находился на "канатке", упал в реку.

В результате обрыва троса погиб 20-летний парень. Спасатели нашли тело на расстоянии 30 метров от берега и глубине 9 метров. В прокуратуре тогда отметили, что уже имели вопросы к этому аттракциону еще в 2021 году.

