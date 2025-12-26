В Украине разрушена треть избирательных участков, - Корниенко

Россияне довольно часто наносят удары по общежитиям, больницам и другим учреждениям, где могут размещаться избирательные участки.

С начала полномасштабной войны в Украине была разрушена треть избирательных участков. Об этом сообщил вице-спикер Верховной Рады, первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период.

"У нас просто физически разрушена треть участков... Большая часть избирательных участков, к сожалению, находится на неподконтрольной территории, но я бы их считал разрушенными тоже, потому что мы не имеем доступа к ним", - сказал он.

Корниенко отметил, что россияне довольно часто наносят удары по общежитиям, больницам и другим учреждениям, где могут размещаться избирательные участки.

Кроме того, председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал, что по состоянию на 25 декабря 2025 года в Украине функционирует 33 174 избирательных участка, из которых 521 находятся в зданиях, которые были разрушены и уже не подлежат восстановлению. По его словам, еще 1391 участок расположен в поврежденных зданиях, которые можно восстановить.

Диденко поделился, что 6472 избирательных участка находятся на временно оккупированных территориях, и данные о них отсутствуют. Еще 52 участка размещены в зданиях, степень повреждения которых невозможно оценить.

Кто на самом деле педалирует тему выборов в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что педалировать вопрос выборов в Украине начала именно американская сторона. Он отметил, что такие сигналы поступали от США.

Зеленский подчеркнул, что для проведения выборов нужны будут законодательные возможности проведения и безопасность. По его словам, у партнеров есть достаточно силы, чтобы заставить Россию предоставить надлежащую безопасность для проведения выборов.

