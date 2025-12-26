Релиз запланирован на День благодарения 2026 года.

Amazon MGM Studios представила первый тизер биографического фильма "Madden", в котором Николас Кейдж перевоплотился в культовую фигуру американского футбола - тренера и комментатора Джона Мэддена.

В ролике зрители впервые видят Кейджа в образе мужчины, который вошел в историю как главный тренер "Окленд Рейдерс", победитель Супербоула 1976 года, а впоследствии - один из самых известных спортивных комментаторов США. Фильм прослеживает путь Мэддена от начала карьеры до триумфов в спорте, на телевидении и в индустрии видеоигр.

Одну из ключевых ролей в ленте исполнил Кристиан Бэйл - он сыграл владельца "Рейдерс" Эла Дэвиса. Режиссером и сценаристом фильма выступил Дэвид О. Рассел, известный по работам "Боец", "Афера по-американски" и "Амстердам".

Видео дня

Кроме Кейджа и Бэйла, в фильме задействованы стенд-ап комик Джон Малейни, сыгравший основателя "Electronic Arts" Трипа Хокинса, Кэтрин Хан ("Как избавиться от парня за 10 дней", "Мы - Миллеры") в роли Вирджинии Мэдден, Сиенна Миллер ("Анатомия скандала") в роли Кэрол Дэвис, а также комик Шейн Гиллис в пока не раскрытой роли.

Напомним, вчера Бен Аффлек и Мэтт Дэймон представили зрителям праздничный трейлер их нового криминального триллера "Срыв".

Вас также могут заинтересовать новости: