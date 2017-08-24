Полиция расследует взрыв в Киеве как покушение на убийство

Полиция расследует взрыв на День Независимости в центре Киева по статье "Покушение на умышленное убийство". Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В настоящее время установлено, что в больничных учреждений с телесными повреждениями доставили трех человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии уточняется.

На месте взрыва работают правоохранители, которые тщательно осматривают территорию, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва.

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Следователи начали уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 24 августа на улице Грушевского произошел взрыв. Известно о трех пострадавших. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что взрыв 24 августа возле здания Кабинета министров мог быть заранее спланированным терактом.