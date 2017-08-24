Взрыв в Киеве: очевидцы сообщают, что по машине посольства Азербайджана бросили взрывпакет

По сообщениям очевидцев, взрыв у здания Кабмина в Киеве произошел из-за того, что по машине посольства Азербайджана бросили взрывпакет. Об этом пишет активист Виталий Грузинов на странице в Facebook.

"Только что на ул. Грушевского был "терракт": бросали взрывпакеты по машине азербайджанского посольства... не докинули!!! Пострадала женщина и парень, которые шли рядом...", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, два человека получили телесные повреждения. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная лежит на асфальте. Еще один мужчина ранен в голову".