Сегодня заработала рабочая группа по подготовке законодательных предложений по выборам в особый, или послевоенный период. Среди задач есть и наработка решений по нашим евроинтеграционным обязательствам, и это не может не радовать. А ведь это - формальное выполнение данной в ноябре рекомендации Еврокомиссии.

В состав группы вошло 60 участников, но они будут работать в 3-х тематических подгруппах, поэтому это приемлемая численность для реального рабочего формата, если таковой запланирован. Мы, разумеется, готовы оказывать экспертную поддержку для решения исторически важных вопросов. Но в ходе политических выступлений, которые были публичными и транслировались онлайн, прозвучали несколько контраверсионные позиции Давида Арахамии относительно быстрых выборов, 30 дней на подготовку + 60 дней процесса президентских выборов, которые будут одновременными с потенциальным референдумом, онлайн голосования и много того, что прогнозируемо тригерит общество.

Возможно, в таких заявлениях есть какая-то нераскрытая цель, но я бы все же логично пыталась поделиться предостережениями.

Во-первых, по моему убеждению, выборы не должны быть частью никакого мирного соглашения. Это ставит под вопрос природу конфликта, или ставит нас в статус государства со слабым суверенитетом. Дело в том, что выборы включаются в соглашения, когда речь идет о гражданских войнах, а не международном вооруженном конфликте. Кроме того, если источником власти является народ, то вполне понятно общественное мнение о невозможности проведения демократических выборов в активной фазе войны.

Во-вторых, территориальные вопросы могут выноситься на референдум, если это не касается территориальной целостности. В то же время явку в 50% для статуса состоявшегося референдума обеспечить при таком состоянии миграции практически невозможно. Условно, у нас более 30% граждан являются перемещенными (ВПЛ и за границу), поэтому при явке 60% от избирателей, будет явка от 100 - где-то 30-35% (и референдум не состоялся). Все, кто находится за границей, будут в списках избирателей в Украине, но при текущей ситуации воспользоваться правом голоса не смогут.

В-третьих, есть куча вопросов к конституционности решений и предложений, статуса выборов и возможности их проведения в какой-то условный переходный период. Для того, чтобы выборы были всеми признаны, наиболее важные из них должны получить выводы Конституционного Суда Украины, а он у нас сейчас функционирует в минимальном составе. Поэтому, для начала, его нужно доукомплектовать и он должен работать в режиме круглосуточного конституционного контроля. Ну, и вопрос на референдум без него не может быть признан конституционным.

В-четвертых, онлайн голосование - чисто подарок россиянам. Такое голосование является не техническим вопросом, а политическим и безопасностным.

Более того, зачем об этом говорить, если голосование за Евровидение положило систему? И гарантировать тайну голосования после верификации пользователя можно разве на словах, но реализовать полноценно на практике с высоким уровнем доверия невозможно. Так что эта тема - это точно про "офис простых решений" и создание новых проблем, а не про решение вызовов.

В целом, я рада, что мы прошли этот период застоя в работе над важными вопросами, реформами и вызовами времени, но о ясности и качестве работы группы пока рано говорить. Что хорошо? Часть политических позиций озвучены публично и станут достоянием общественности, а язык коммуникаций был достаточно конструктивным, как для такого разнообразного формата.

Ну, и мы точно будем исходить исключительно из позиций Конституции, защиты прав человека и надлежащих практик, а не политической целесообразности.