Украина должна рассмотреть возможность гибридного голосования на выборах, - Арахамия

Депутат отмечает, что нужно фокусироваться на максимизации явки, чтобы не было оснований признавать выборы нелегитимными.

Украине необходимо проработать вопрос о том, можно ли проводить на выборах гибридное голосование - онлайн и офлайн. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время Учредительного заседания Рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

Говоря о выборе украинцев за рубежом, он отметил, что пропускная способность наших зарубежных участков может быть ограниченной. Соответственно, необходимо будет решить вопрос, делать это в несколько дней или возвращаться к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов.

"Как бывший айтишник, я так и не понял, возможно ли онлайн-голосование. Слышу много фантомных страхов", - отметил Арахамия.

Он выразил надежду, что Рабочая группа проработает вопрос о том, можно ли делать гибридное голосование - онлайн и офлайн. "Потому что мы имеем еще очень-очень большой и сложный процесс - это голосование ВПЛ, внутренне перемещенных лиц", - сказал депутат.

Глава фракции подчеркнул, что на выборах необходимо фокусироваться на максимизации явки, чтобы не было оснований признавать выборы нелегитимными. "Максимизация явки, мне кажется, может быть за счет того, что мы расширяем возможности голосования: или добавляем несколько дней, или добавляем возможность онлайн-голосования", - отметил Арахамия.

Кроме того, в частности, говоря о президентских выборах и участии в них военнослужащих, он отметил, что тот военнослужащий, который хочет быть кандидатом, пишет на своего командира заявление об отпуске и ему предоставляется отпуск на три месяца. Чтобы он мог проводить агитацию и другие необходимые вещи.

Как сообщал УНИАН, председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко отметил, что риски безопасности в случае проведения выборов в особый период, во время военного положения, могут привести к очень низкой явке.

Кроме того, добавил он, учитывая сложности голосования за рубежом, в целом возникает вопрос легитимности результатов выборов.

