Кольцо получила Надин.

В пятницу, 26 декабря, вышел в эфир финальный выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-14". Актер Тарас Цымбалюк наконец сделал свой выбор и подарил кольцо одной из участниц.

В финал проекта прошли модели Ирина Пономаренко (26 лет) и Надежда Головчук (26 лет) из Хмельницкого, а также менеджер Анастасия Половинкина (30 лет) из Киева. УНИАН собрал в одну новость главные события финальной серии.

В начале выпуска зрителям показали, что после предыдущей церемонии роз ведущий Григорий Решетник собрал девушек вместе. Во время этой встречи Настя и Надин увидели, что Ирочка на самом деле не покинула проект раньше, поэтому в финале они остались не вдвоем, а втроем.

Решетник заявил, что участницы должны разделить один день с Тарасом поровну - завтрак, обед и ужин. Для этих свиданий им предоставят дом. Если они хотят провести с "холостяком" три часа, то должны организовать абсолютно все самостоятельно, а если отдают организацию ему, то время ограничено 1,5 часами. Ирочка и Надин выбрали более короткое свидание, а Настя - более длинное.

На завтрак в дом к Тарасу пришла Надин. Актер заявил, что иногда любит отдохнуть от всего и просто остаться дома с вкусной едой, кино и компьютерными играми. Модель признается, что не разбирается в играх, поэтому остальное время они провели за разговорами и объятиями и поцелуями в постели.

1,5 часа быстро прошли и Цымбалюк признался, что не понимает такого "быстрого" выбора Надину, потому что ему с ней легко и он не хочет ее отпускать.

На обед "холостяк" встретил Ирочку, которая сразу заявила, что очень любит играть на приставке. Во время разговора и объятий на диване между ними начали возникать паузы, которые Тарас назвал искусственными. По его словам, раньше такого не было.

В определенный момент девушка начала немного засыпать, что Цымбалюк назвал "залипанием". Их время также очень быстро закончилось и они попрощались, а на бэкстейдже Тарас возмутился отсутствием инициативы от Иры.

Настя устроила актеру романтический ужин с большим выбором напитков и просмотром фильма "Аватар". Он заявил, что приятно удивлен ее стараниями, а когда предположил, что она также начала засыпать, оправдал это тем, что это говорит об уровне доверия к нему.

Затем пара вышла на улицу, где Настя подготовила комфортную зону с их картиной и пледами. Во время их поцелуев в дом пришли другие девушки.

Тарас вышел и вернулся к участницам с двумя розами. Цветы получили Надин и Настя, а вот с Ирочкой "холостяк" решил попрощаться.

По его словам, их отношения "застряли" на одном уровне, а между ними только "детский вайбик".

После прощания Цымбалюк объявил девушкам, что они едут во Львов. Там он устроил Надин романтическое свидание с шариками, после чего пара начала заниматься гончарством. Далее Тарас повел девушку в ванну в яблоневом саду, в которой они вместе смыли с себя глину.

Впоследствии в отеле они отвечали на вопросы об отношениях, например: "Что ты ожидаешь получить от партнера?" и "Какими ты видишь финансовые обязательства в паре?". Закончилась встреча просмотром их визуализации идеальной свадьбы, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Насте актер устроил "рыбалку" за шариками в озере, которая продолжилась романтическим свиданием под открытым небом. Они также ответили на вопросы о своих взглядах на отношения, а затем, поскольку девушка много говорила о своем "огненном" характере, зажгли слово "Пылаем".

После этого актер и менеджер пошли в спа-салон, где сделали друг другу массаж, а затем вместе зашли в душ. Закончилось свидание совместным просмотром вариантов свадеб в отеле.

Перед церемонией роз актер заявил, что у него возникла влюбленность, хотя и Надин и Настя очень разные. Он встретился с ведущим, чтобы обсудить свои чувства и мысли, отметив, что сегодня "побеждает волнение".

Тарас встретился с девушками и каждой из них сказал множество приятных слов, однако кольцо оставил только для одной - Надин.

Цымбалюк подарил Надин кольцо со словами, что хочет продолжить их общение вне проекта.

Напомним, ранее бывшая девушка Тараса Цымбалюка пообещала подписчикам рассказать "всю правду" об их отношениях, на фоне которой, по ее словам, "сериал "Санта-Барбара" покажется неинтересным".

