Певец получил на Рождество собаку.

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) поделился с подписчиками своей радостью - у него теперь есть собака.

Мужчина опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии нового пушистого друга, которого ему купил на Рождество жених Петр Злотя. Собаке породы той-пудель дали имя Мирра:

"Что такое мирра? Смола: Камедистая смола, вытекающая из коры деревьев Commiphora myrrha, имеет горьковато-пряный вкус. Растение: высокое дерево рода Коммифора, произрастающее в Африке и Аравии. Аромат: теплый, бальзамический, с нотами лакрицы и амбры, используется как базовая нота в парфюмах. Является одним из библейских даров для младенца Христа".

В комментариях пару поздравляют с появлением нового члена семьи, а также смеются с реакции кота на такое пушистое пополнение.

Напомним, о помолвке Меловина стало известно в конце ноября. Избранником певца стал парамедик Петр Злотя, который проходил службу в самых горячих точках фронта, в частности в районе Часового Яра и Бахмута. Уже вскоре артисту пришлось реагировать на подозрения некоторых комментаторов о том, что он якобы просто "хайпует" на этой теме.

