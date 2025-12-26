Сегодняшняя головоломка - еще одна возможность проверить свои математические способности.

Эту головоломку легче будет решить людям, которые способны концентрировать внимание, умеют мыслить аналитически, имеют математические способности. Если же этих черт вы у себя не замечали, то решение подобных задачек - как раз возможность развить их.

На рисунке изображено неправильное математическое равенство 12 + 11 = 16. Оно составлено из 23 спичек. Одна из них размещена не там, где нужно. Если переместить ее в другое место - равенство станет правильным. Ваша задача - догадаться, какую спичку и куда нужно переместить.

Будет просто замечательно, если вам удастся найти решение с первого раза. Это будет означать, что аналитическое мышление у вас на хорошем уровне. Если же будут определенные трудности, то, вероятно, следующую головоломку уже удастся решить легче.

Итак, сосредоточьтесь и начинайте думать. Поиск ответа не ограничен временем, но все же желаем вам найти его как можно быстрее. Удачи!

Вам удалось решить головоломку? Вы молодец, если да. Значит, у вас отличные аналитические способности, хорошее умение концентрировать внимание. Если же нет - не расстраивайтесь: вы можете продолжить поиски. Правильный ответ смотрите ниже.

Из иллюстрации видно, что число 11 нужно превратить в 4, переложив горизонтально нижнюю спичку с первой единицы. И тогда получим правильное равенство: 12 + 4 = 16.

