В этом равенстве одна спичка размещена не на своем месте / коллаж УНИАН

Эту головоломку легче будет решить людям, которые способны концентрировать внимание, умеют мыслить аналитически, имеют математические способности. Если же этих черт вы у себя не замечали, то решение подобных задачек - как раз возможность развить их.

На рисунке изображено неправильное математическое равенство 12 + 11 = 16. Оно составлено из 23 спичек. Одна из них размещена не там, где нужно. Если переместить ее в другое место - равенство станет правильным. Ваша задача - догадаться, какую спичку и куда нужно переместить.

Будет просто замечательно, если вам удастся найти решение с первого раза. Это будет означать, что аналитическое мышление у вас на хорошем уровне. Если же будут определенные трудности, то, вероятно, следующую головоломку уже удастся решить легче.

Итак, сосредоточьтесь и начинайте думать. Поиск ответа не ограничен временем, но все же желаем вам найти его как можно быстрее. Удачи!

Переложите спичку, чтобы математическое выражение на рисунке стало правильным

Вам удалось решить головоломку? Вы молодец, если да. Значит, у вас отличные аналитические способности, хорошее умение концентрировать внимание. Если же нет - не расстраивайтесь: вы можете продолжить поиски. Правильный ответ смотрите ниже.

Здесь показано, какую спичку и куда надо переложить, чтобы исправить равенство / коллаж УНИАН

Из иллюстрации видно, что число 11 нужно превратить в 4, переложив горизонтально нижнюю спичку с первой единицы. И тогда получим правильное равенство: 12 + 4 = 16.

