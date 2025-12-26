Россия прекратила расследование дела о крушении самолета AZAL, - МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана заявил, что Баку ожидает выполнения Россией своих обязательств в связи с этим инцидентом.

Россия прекратила расследование дела о крушении самолета AZAL, что вызывает у Баку серьезные вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, пишет Report.

Глава МИД Азербайджана рассказал журналистам, что Следственный комитет России направил в Азербайджан письмо по итогам расследования авиакатастрофы, содержание которого вызвало недоумение.

"В письме указывалось, что уголовное дело уже прекращено. Безусловно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы", - отметил Байрамов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан ожидает выполнения Россией своих обязательств в связи с этим инцидентом. Он напомнил, что Москва признала факт поражения самолета, а также пообещала выплатить компенсации.

"Это было важное заявление. Мы ожидаем, что этот процесс будет доведен до конца", - сказал Байрамов.

Крушение самолета AZAL - о чем стоит знать

Напомним, что крушение самолета Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) произошло 25 декабря 2024 года. Он выполнял рейс J2-8243 Баку-Грозный и потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

В начале 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил вину за инцидент на представителей РФ. Также он уличил российские власти в попытках скрыть обстоятельства крушения самолета.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане в октябре российский диктатор Владимир Путин признал, что причиной трагедии могли стать обломки от двух ракет, которые выпустила ПВО России. По словам главы Кремля, ракеты якобы не поразили самолет, а взорвались в нескольких метрах от него.

Кроме того, Путин переложил вину за этот инцидент на Украину. Он заявил, что ПВО России якобы пыталась сбить украинские дроны, но под атаку попал самолет AZAL.

Reuters, ссылаясь на источник в правительстве Азербайджана, писало, что самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С". Журналистам рассказали, что из самолета, который разбился в Казахстане, изъяли фрагмент российской ракеты:

Напомним, что на борту самолета находились 67 человек. В результате катастрофы погибли 38 человек, а выжили - 29 человек.

