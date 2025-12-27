Развертывание 'Орешника' в Беларуси: в Reuters указали вероятное место расположения ракет

Американские исследователи изучили спутниковые снимки и предположили, где могут быть установлены баллистические ракеты в Беларуси.

Москва, вероятно, размещает новые гиперзвуковые баллистические ракеты с ядерной боеголовкой на бывшей авиабазе на востоке Беларуси, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что по мнению двух американских исследователей, изучивших спутниковые снимки, это может усилить способность России доставлять ракеты по всей Европе. Анонимный источник рассказал изданию, что оценка исследователей совпадает с выводами американских спецслужб.

Исследователи Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии и Декер Эвелет из исследовательской и аналитической организации CNA в Вирджинии после анализа снимков с 90% вероятностью уверены, что мобильные пусковые установки "Орешник" будут размещены на бывшей авиабазе вблизи Кричева.

Отмечается, что это примерно в 307 км к востоку от столицы Беларуси Минска, а также в 478 км к юго-западу от Москвы. Анализ снимков Planet Labs обнаружил поспешный строительный проект, который начался между 4 и 12 августа. Указывается, что по чертам он соответствует характеристикам российской стратегической ракетной базы.

От 19 ноября на спутниковых снимках одним из явных признаков является "пункт перевалки военной железной дороги". Он окружен защитным забором, куда, по словам Эвелета, можно было доставить поездом ракеты, их мобильные пусковые установки и другие компоненты.

Льюис добавил, что еще одной особенностью является заливка в конце взлетно-посадочной полосы бетонной площадки. Он добавил, что затем она была покрыта землей, вероятно, чтобы замаскировать точку запуска.

Президент России Владимир Путин четко выразил намерение разместить в Беларуси ракеты средней дальности "Орешник" с оценочной дальностью до 5500 км, однако точное местоположение ракетного комплекса не сообщалось.

Издание приводит мнение некоторых экспертов, что размещение ракет "Орешник" имеет целью сдержать членов НАТО от поставок Киеву оружия, способного поражать глубоко в тылу России.

Добавляется, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о планах разместить до 10 ракет "Орешник". По оценкам американских исследователей, площадка достаточно большая, чтобы разместить только три пусковые установки. Не исключается, что остальные могут разместить где-то в другом месте.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь помогает российским ударам по железной дороге на западе Украины. В частности, Зеленский упомянул атаку "Шахедами" на Ковель, Волынской области. По словам президента Украины, они видят наши рубежи перехватчиков, которыми наша страна неплохо работает, поэтому Россия хочет их обходить, а Беларусь ей в этом помогает. По словам Зеленского, это серьезный вопрос и на следующей Ставке он будет обсуждаться.

Также мы писали, что главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков отметил, что для Беларуси предоставление своей территории для размещения российского оружия стало "обычной практикой". По его мнению, Россия разместила "Орешник" в Беларуси, чтобы иметь возможность доставать до всех стран Европы. Катков отметил, что обслуживают "Орешник" исключительно российские военные. По его словам, доступа у армии Беларуси к этому оружию нет.

