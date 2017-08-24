Неизвестные бросили взрывчатку из Мариинского парка в прохожих: в полиции рассказали о взрыве в центре Киева

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявляет, что неустановленные злоумышленники бросили взрывное устройство из Мариинского парка в семью, которая гуляла по Киеву. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Князев сообщил на месте взрыва на улице Грушевского в Киеве.

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«Сегодня около 14.00 возле того места, где мы с вами сейчас находимся (на улице Грушевского - УНИАН), неизвестные преступники применили взрывное устройство, бросив его из Мариинского парка. К счастью, это взрывное устройство не упало на тротуар, а взорвалось неподалеку, не долетело несколько метров, но трое граждан сейчас госпитализированы. Шла семья, которая просто гуляла», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.00 в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявляла, что пока основной версией взрыва на Грушевского является хулиганство. Полиция открыла дело по статье "Покушение на умышленное убийство".

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв на улице Грушевского в Киеве мог быть спланированным терактом.