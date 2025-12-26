Потребители запасаются овощами в преддверии новогодних праздников.

В Украине растет стоимость тепличных помидоров. Об этом сообщает специализированный портал EastFruit.

Сейчас томаты поступают в продажу по ценам 80-100 грн/кг ($1,90-2,37/кг), в зависимости от качества и объемов партий. В среднем это на 20% дороже, чем неделю назад.

Стремительное подорожание помидоров связывают с недостаточным предложением на рынке, которое возникло из-за завершения сезона. Другим фактором является ажиотажный спрос на тепличные овощи накануне новогодних праздников.

Наконец, цены растут из-за дорогой импортной продукции. Само предложение импортных овощей на отечественном рынке довольно ограничено.

Отметим, что на сегодня стоимость тепличных помидоров в Украине находится практически в том же диапазоне, что и в конце декабря прошлого года.

Темпы подорожания овоща в ближайшее время могут замедлиться, поскольку розничные сети и оптовые компании уже практически завершили формировать запасы на период первых недель нового года.

Ранее УНИАН сообщил, что в Украине стремительно растут цены на огурцы. Одной из главных причин подорожания популярного овоща называют ограниченное предложение от внешних поставщиков. Отмечается также, что у большинства украинских комбинатов уже завершили сезон продаж.

В то же время в Украине фиксируют снижение цен на белокочанную капусту. По словам специалистов, владельцы необорудованных хранилищ начали активно распродавать запасы, поскольку теплая погода вызвала стремительное падение качества овоща.

