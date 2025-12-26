Спутник NASA показал 'сибирского снеговика' из космоса (фото)

Фигура, похожая на снеговика, на самом деле оказалась цепью замерзших лагун, образованных естественными геологическими процессами.

NASA опубликовало спутниковый снимок из отдаленного региона российской Арктики, на котором четко видно форму, похожую на снеговика. Фото было сделано 16 июня 2025 года аппаратом Operational Land Imager на борту спутника Landsat 8, пишет Wionews.

На самом же деле на изображении зафиксирована цепь замерзших лагун длиной около 22 километров, расположенных вблизи села Биллингс и мыса Биллингс на Чукотском полуострове. Их размеры и последовательное расположение создают иллюзию фигуры снеговика.

По данным исследователей, это явление является результатом естественных геологических процессов, в которых ключевую роль играют лед, ветер и вода. Спутниковые данные были предоставлены Геологической службой США.

Арктический холод даже летом

Регион Биллингса остается замерзшим большую часть года. Даже в июне, который считается одним из самых теплых месяцев, среднесуточные минимальные температуры достигают лишь -0,6 °C. Поэтому ледяной покров в этом районе является обычным явлением даже в начале лета.

Именно холодные условия способствуют формированию пяти основных лагунных бассейнов, которые замерзают и как бы "накладываются" друг на друга, создавая знакомую визуальную структуру.

Что такое термокарст и почему он выглядит как снеговик

Ученые объясняют образование лагун явлением термокарстовой активности. Когда похороненные в почве ледяные клинья тают, поверхность проседает, образуя неглубокие впадины. Со временем они заполняются талой водой, а ветер и волны вытягивают их в овальные формы.

Границы между подземными ледяными клиньями формируют тонкие хребты, которые хорошо заметны на спутниковых снимках и усиливают эффект "снеговика".

Один из самых отдаленных населенных пунктов России

Биллингс - это один из самых изолированных населенных пунктов России с населением около 200 человек. Добраться сюда летом можно только на вертолете, а зимой - по снежным дорогам, проложенным по замерзшим рекам и озерам.

Поселок расположен на побережье Восточно-Сибирского моря и является одним из немногих постоянно населенных мест в этом арктическом регионе.

