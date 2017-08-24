От взрыва в центре Киева пострадали родственники Героя Украины Чибинеева - СМИ

Пострадавшие от взрыва на ул. Грушевского в центре Киева - это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева - его жена, теща и друг семьи. Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

Пострадавшие находятся в отделе политравм Киевской клинической больницы № 17.

"Мы госпитализировали из трех пострадавших - двоих. Мужчину и женщину", - заявила дежурный врач.

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Состояние пострадавших стабильное. Врачи по просьбе пострадавших не говорят о характере тяжести травм и перевели их из реанимации в обычную палату.

По словам корреспондента, врач не на камеру добавила, что теща Чебенеева получила осколочные ранения.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.00 в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявляла, что пока основной версией взрыва на Грушевского является хулиганство. Полиция открыла дело по статье "Покушение на умышленное убийство".

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв на улице Грушевского в Киеве мог быть спланированным терактом.