Вывоз жителей Грабовского на Сумщине: РФ предоставила список граждан Украины

Уполномоченный в Украине по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что идут переговоры по возвращению людей домой.

Россия предоставила Украине список граждан, которых вывезла из села Грабовское, Сумской области, а также сообщила, где и в каких условиях находятся украинцы, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода.

Лубинец отметил, что речь идет о 52 гражданах, среди них детей нет.

"Мне даже сбросили фотографии, видео общения с ними о том, есть ли у них какие-то претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, условиями проживания. 52 человека, детей среди них нет", - заявил уполномоченный по правам человека.

Он сообщил, что на данный момент продолжаются переговоры о возвращении этих людей на территорию Украины с уполномоченным по правам человека в России.

"Сейчас они находятся в одном из прифронтовых регионов Российской Федерации. Они в роли гражданских граждан. Нам официально ответили, что в отношении них нет никаких ограничений. Я срочно обратился к Москальковой (уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - ред.), чтобы их физически вернули на территорию Украины", - добавил Лубинец.

Он не исключает, что Россия может выставить Украине какие-то условия, чтобы эти гражданские граждане вернулись на Родину.

Ситуация в селе Грабовское: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что примерно 100 российских военных вошли в село Грабовское, что на Сумщине. По его словам, атака была неожиданной. Российские оккупанты хотели захватить это село и пойти дальше на населенный пункт Рясное. Трегубов добавил, что враг закрепляется в южной части Грабовского, но украинские защитники пытаются его оттуда выбить. Из-за захвата села в населенных пунктах, расположенных поблизости, началась дополнительная эвакуация граждан.

Также мы писали, что представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что российские оккупанты из села Грабовское пытаются атаковать и продвигаться вглубь Украины, но это им не удается. По словам Демченко, также враг сохраняет определенную активность на отдельных участках границы в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области. Более того, на Харьковщине российская армия пытается действовать аналогично, как на Сумщине.

