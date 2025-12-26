Во что поиграть: названы самые популярные новые игры Steam по итогам 2025 года

Рейтинг отталкивался от среднего числа наигранных часов на каждого игрока.

Под конец года не только профильная пресса подводят итоги, но и аналитики. Эксперты компании GameDiscover опубликовали исследование, посвященное самым популярным играм 2025 года в Steam.

Список рассчитывался не по показателям продаж, а по среднему времени наигранных часов на каждого игрока. Лидером рейтинга стала чешская RPG Kingdom Come: Deliverance 2, а замкнула его Assassin’s Creed Shadows – вовсе не провальная игра, как пророчили многие.

В этих новинках 2025-го игроки Steam провели больше всего часов:

Kingdom Come: Deliverance 2 – 59,5 наигранных часов на игрока

Monster Hunter Wilds – 51,47 наигранных часов на игрока

Dune: Awakening – 46,95 наигранных часов на игрока

EA Sports FC 26 – 43,17 наигранных часов на игрока

The Hundred Line - Last Defense Academy – 41,5 наигранных часов на игрока

NBA 2K26 – 41,4 наигранных часов на игрока

Hollow Knight: Silksong – 40,98 наигранных часов на игрока

Elden Ring Nightreign – 38,38 наигранных часов на игрока

Bongo Cat – 36,28 наигранных часов на игрока

Digimon Story: Time Stranger – 35,58 наигранных часов на игрока

INAZUMA ELEVEN: Victory Road – 35,47 наигранных часов на игрока

Borderlands 4 – 34,46 наигранных часов на игрока

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time – 34,3 наигранных часов на игрока

Dynasty Warriors: Origins – 33,46 наигранных часов на игрока

Football Manager 26 – 32,83 наигранных часов на игрока

Broken Arrow – 32,03 наигранных часов на игрока

Europa Universalis 5 – 31,63 наигранных часов на игрока

Escape from Tarkov – 31,62 наигранных часов на игрока

Assassin’s Creed Shadows – 31,42 наигранных часов на игрока

2025 год получился по-настоящему богатым на хорошие игры. Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года по версии "геймерского Оскара", а Hades II – самым высокооцененным релизом 2025 года. Примечательно, что обе игры получили официальную украинскую локализацию.

В Steam меж тем проходит большая зимняя распродажа, на которой со скидками доступны тысячи игр, включая главные хиты и новинки 2025 года. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

